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Вышел трейлер фильма «Сто лет тому вперед»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера нового трейлера фильма «Сто лет тому вперед» по мотивам произведений Кира Булычева состоялась в Сети. Фильм выйдет в широкий прокат 18 апреля 2024 года.

В основе сценария картины — вселенная фантаста Кира Булычева, в центре которой приключения девочки из будущего Алисы.

Главные роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили восходящие звезды Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, родителей Алисы сыграли Константин Хабенский (профессор Селезнев) и Виктория Исакова (Кира Селезнева).

В ролях космических пиратов Весельчака У и Глота зрители увидят Александра Петрова и Юру Борисова в совершенно новых и непривычных образах, а голос роботу Вертеру подарил Федор Бондарчук.

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