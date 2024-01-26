Вышел трейлер фильма «Сто лет тому вперед»

Премьера нового трейлера фильма «Сто лет тому вперед» по мотивам произведений Кира Булычева состоялась в Сети. Фильм выйдет в широкий прокат 18 апреля 2024 года.

В основе сценария картины — вселенная фантаста Кира Булычева, в центре которой приключения девочки из будущего Алисы.

Главные роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили восходящие звезды Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, родителей Алисы сыграли Константин Хабенский (профессор Селезнев) и Виктория Исакова (Кира Селезнева).

В ролях космических пиратов Весельчака У и Глота зрители увидят Александра Петрова и Юру Борисова в совершенно новых и непривычных образах, а голос роботу Вертеру подарил Федор Бондарчук.