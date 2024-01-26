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Два иноагента объявили о разводе в запрещенной соцсети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @lazarevatut

Телеведущие Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ) и Михаил Шац (признана иноагентом в РФ) решили развестись.

«Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов! Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную», — написала Лазарева в соцсети.

Пара официально в браке с 17 июля 1998 года. У них два совместных ребенка: дочери Софья (родилась в 1998 году) и Антонина (2006 год). Также у Лазаревой есть сын Степан, родившийся в 1995 году.

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