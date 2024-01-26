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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
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Песков заявил, что Россия открыта для переговоров по Украине

Источник:
ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента России

Россия остается открытой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и предпочитает добиваться своих целей дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал утверждения агентства Bloomberg, согласно которым Россия якобы зондирует возможность проведения переговоров с США об урегулировании кризиса вокруг Украины.

«Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была открыта, остается открыта и будет оставаться открыта для переговоров по Украине. Мы решительно настроены на достижение своих целей. И предпочли бы добиться этого дипломатическими средствами. Если же нет, то военная операция будет продолжаться до достижения наших целей», — цитирует ТАСС Пескова.

Со своей стороны руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон отметила, что у США нет данных об изменении в позиции России по Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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