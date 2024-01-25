Чай из пакетиков-пирамидок назвали смертельно опасным

Пирамидальные чайные пакеты, которые используются для фасовки премиальных сортов напитка, опасны для здоровья, рассказал доцента кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

Дело в том, что они сделаны из пластика, при заваривании пакеты выделяют огромное количество микроскопических частиц, которые в итоге попадают в организм человека. При этом при регулярном потреблении такого чая нанопластик накапливается в теле.

Исследователи подсчитали, что при заваривании одного чайного пакетика водой, нагретой до 95 градусов, в обычной чашке оказывается около 11 миллиардов микроскопических частиц пластика. Частично они выводятся из организма, но многие задерживаются внутри.

Эксперименты биологов доказали, что накопление таких частиц в крови, печени и почках приводит к различным онкологическим патологиям. Если постоянно заваривать и пить такой чай, риски могут быть очень серьезными, предупредил ученый.