Российским студентам разрешили писать дипломы с помощью нейросетей

Северный арктический федеральный университет разрешил своим студентам использовать при подготовке дипломных работ возможности нейросетей. Однако текст от искусственного интеллекта в дипломе не должен превышать 40%.

Если выяснится, что этот показатель выше, то комиссия будет с «большим пристрастием» проверять самостоятельность выполнения работы, пишет РИА Новости со ссылкой на проректора по образовательной деятельности вуза Людмилу Морозову.

«Ничего удивительного нет в том, что студенты активно начали использовать нейросети в учебной деятельности при написании работ текущего контроля и при написании выпускных работ», — подчеркнула она.

Продвинутые нейросети способны за считанные минуты сгенерировать диплом или курсовую для учащегося, которая успешно пройдет проверку на уникальность. Многочисленные эксперименты в разных странах показали, что такие работы в итоге получают высокие оценки преподавателей.

В прошлом году один из студентов РГГУ признался, что его диплом с аналитической частью и ссылками на научные труды был написан нейросетью ChatGPT. На защите комиссия поставила ему за работу «тройку».