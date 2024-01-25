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Российским студентам разрешили писать дипломы с помощью нейросетей

Источник:
Sibnet.ru
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Северный арктический федеральный университет разрешил своим студентам использовать при подготовке дипломных работ возможности нейросетей. Однако текст от искусственного интеллекта в дипломе не должен превышать 40%.

Если выяснится, что этот показатель выше, то комиссия будет с «большим пристрастием» проверять самостоятельность выполнения работы, пишет РИА Новости со ссылкой на проректора по образовательной деятельности вуза Людмилу Морозову.

«Ничего удивительного нет в том, что студенты активно начали использовать нейросети в учебной деятельности при написании работ текущего контроля и при написании выпускных работ», — подчеркнула она.

Продвинутые нейросети способны за считанные минуты сгенерировать диплом или курсовую для учащегося, которая успешно пройдет проверку на уникальность. Многочисленные эксперименты в разных странах показали, что такие работы в итоге получают высокие оценки преподавателей.

В прошлом году один из студентов РГГУ признался, что его диплом с аналитической частью и ссылками на научные труды был написан нейросетью ChatGPT. На защите комиссия поставила ему за работу «тройку».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Запад вообще любитель расследований в которых повинны именно они и таких как вы сусликов запад тоже очень...

Nik3316

т.е. пособники террористов, поставляющие ракеты террористам, начнут расследование против себя))) знаешь...

CaRdan

Главное в расследовании не выйти на самих себя?

mosquito__2010

Вот что означает когда не законным путём ставят недоумков у власти. Всему виной США с их преступным майданом...