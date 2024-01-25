Генерал ВСУ признал успехи российской армии

Российская армия активно наступает на позиции ВСУ в Харьковской области, сообщил украинский генерал Сергей Кривонос.

«В последние дни противник на разных участках, в первую очередь, на Купянском направлении активно атакует, используя мобильные штурмовые группы», — сказал генерал в эфире украинского телеканала «Прямой».

Он признал, что российские военные эффективно используют дроны для обеспечения прикрытия и находят слабые места ВСУ. Еще одним важным фактором, по мнению Кривоноса, является слабая подготовленность позиций украинской армии.

Военный уточнил, что сначала российские солдаты нащупывают такие места в оборонительных позициях ВСУ, а затем наращивают усилия и наносят удар, прорывая оборону украинских войск.