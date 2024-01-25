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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генерал ВСУ признал успехи российской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия активно наступает на позиции ВСУ в Харьковской области, сообщил украинский генерал Сергей Кривонос.

«В последние дни противник на разных участках, в первую очередь, на Купянском направлении активно атакует, используя мобильные штурмовые группы», — сказал генерал в эфире украинского телеканала «Прямой».

Он признал, что российские военные эффективно используют дроны для обеспечения прикрытия и находят слабые места ВСУ. Еще одним важным фактором, по мнению Кривоноса, является слабая подготовленность позиций украинской армии.

Военный уточнил, что сначала российские солдаты нащупывают такие места в оборонительных позициях ВСУ, а затем наращивают усилия и наносят удар, прорывая оборону украинских войск.

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Оборона #Конфликты #Армия
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