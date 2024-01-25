Госдума запретила увольнять родителей-одиночек

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей этого возраста без матерей.

Предлагаемое документом повышение уровня гарантий при расторжении трудового договора будет распространяться и на супругов граждан — участников специальной военной операции, а также в ряде случаев на их родственников, если те воспитывают ребенка без матери.

Разработчики законопроекта отмечали, что Семейный кодекс возлагает на родителей обязанность обеспечить получение детьми основного образования, но трудности, связанные с этими обязанностями, резко возрастают при потере дохода у единственного, кто воспитывает ребенка.

В настоящее время Трудовой кодекс запрещает увольнять одиноких матерей и иных лиц, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет. При этом дети, как правило, сдают экзамены о получении общего образования в 16 лет.

В России почти четверть одиноких матерей одного ребенка и более трети женщин, самостоятельно воспитывающих двух детей, получают доход меньше 15 тысяч рублей при расчете на каждого члена семьи.