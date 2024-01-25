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Фрагменты ракеты нашли на месте крушения Ил-76

Источник:
Sibnet.ru
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Элементы предполагаемой зенитной управляемой ракеты нашли на месте крушения Ил-76 в Белгородской области. Находки подтверждают внешнее воздействие на самолет, они будут направлены на экспертизу.

«В настоящее время ведется поиск любых фрагментов самолета, металлических конструкций на большой территории», — цитирует ТАСС представителя оперативных служб.

Поиск всех металлических конструкций ведут военные, следователи и криминалисты. При осмотре обломков самолета эксперты уже нашли пробоины, образовавшиеся из-за попадания в самолет шрапнели.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских пленных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

По данным Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января в Белгородской области двумя ракетами зенитно-ракетного комплекса из Харьковской области. Радиолокационными средствами ВКС РФ наблюдался пуск двух украинских ракет.

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