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АвтоВАЗ выпустит недорогую Lada Aura

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ подтвердил выпуск недорогой версии нового премиального седана Lada Aura. Упрощенная версия будет предназначена для такси.

«Версия для такси планируется, детальную комплектацию пока обсуждать рановато», — цитирует портал «Лада.Онлайн» представителя автозавода.

Предположительно, эти машины будут лишены ряда премиальных опций. Салон будет выполнен из ткани. Автомобиль также лишится мультимедийной системы с большим экраном, а приборная панель будет аналоговой, со стрелками.

Вместо 1,8-литрового двигателя могут установить мотор объемом 1,6 литра. Коробка передач у упрощенной версии Lada Aura будет механическая. Однако официальных подтверждений всех отличий недорогого варианта седана пока нет.

Обычная Lada Aura имеет 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиных сил, который работает в паре с китайским вариатором. Обивка сидений и рулевого колеса выполнена из натуральной кожи.

На панели приборов установлена 10-дюймовая мультимедийная система и цифровая комбинация приборов. Кроме этого, Lada Aura отличается от обычной Vesta длиной колесной базы, которая увеличена на 250 миллиметров.

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Авто #Автопром #Авторынок
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