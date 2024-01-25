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Российские компании перейдут на отечественное ПО до конца года

Источник:
Sibnet.ru
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Государственным компаниям в России установили сроки перехода на отечественный софт — они будут обязаны сделать это к концу 2024 года.

Начиная с 1 января 2025 года, государственные компании обязаны использовать российские операционные системы, офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации, пишут «Ведомости».

С 1 января 2026 года российские компании также должны перейти на отечественные системы управления базами данных. Невыполнение рекомендаций Минцифры может негативно сказаться на выделении субсидий и другой финансовой поддержке от властей.

При этом окончательные сроки перехода будут зависеть от объемов цифровой инфраструктуры и данных, которые требуется перенести при переходе на российские решения. Именно эти факторы обуславливают установку различных сроков для различных классов программного обеспечения.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Запад вообще любитель расследований в которых повинны именно они и таких как вы сусликов запад тоже очень...

Nik3316

т.е. пособники террористов, поставляющие ракеты террористам, начнут расследование против себя))) знаешь...

CaRdan

Главное в расследовании не выйти на самих себя?

mosquito__2010

Вот что означает когда не законным путём ставят недоумков у власти. Всему виной США с их преступным майданом...