Российские компании перейдут на отечественное ПО до конца года

Государственным компаниям в России установили сроки перехода на отечественный софт — они будут обязаны сделать это к концу 2024 года.

Начиная с 1 января 2025 года, государственные компании обязаны использовать российские операционные системы, офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации, пишут «Ведомости».

С 1 января 2026 года российские компании также должны перейти на отечественные системы управления базами данных. Невыполнение рекомендаций Минцифры может негативно сказаться на выделении субсидий и другой финансовой поддержке от властей.

При этом окончательные сроки перехода будут зависеть от объемов цифровой инфраструктуры и данных, которые требуется перенести при переходе на российские решения. Именно эти факторы обуславливают установку различных сроков для различных классов программного обеспечения.