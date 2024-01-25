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Найдены черные ящики разбившегося Ил-76

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты нашли оба черных ящика разбившегося в Белгородской области Ил-76. В настоящее время их передали следователям.

«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», — цитирует представителя экстренных служб ТАСС. Источник уточнил, что оба черных ящика находились в хвостовой части Ил-76.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских пленных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

Минобороны России сообщило, что самолет был сбит вооруженными силами Украины из зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС РФ наблюдался пуск двух украинских ракет.

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Nik3316

т.е. пособники террористов, поставляющие ракеты террористам, начнут расследование против себя))) знаешь...

GammiPluh

причем тут Пригожин если украинцы зная о маршруте самолета сбили его и сразу же признались что это они......

mosquito__2010

Вот что означает когда не законным путём ставят недоумков у власти. Всему виной США с их преступным майданом...

CaRdan

Независимым от кого? Ну и встречно: почему наших экспертов не пускают на подобные (например МН17) места...