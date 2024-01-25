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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль ответил на требование Зеленского по поводу гибели Ил-76

Источник:
РБК
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Россия согласна на международное расследование крушения Ил-76 при условии, если его будут рассматривать как следствие по «преступным действиям киевского режима», сообщил президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского к международному расследованию авиакатастрофы. «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — цитирует РБК Пескова.

На вопрос, зачем был сбит самолет, Песков предложил позвонить в офис Зеленского и задать этот вопрос там. Он назвал обмен пленными процессом, происходящим «в полной тишине», а действия Киева — «чудовищным совершенно актом».

«Это не укладывается в голове. Каким образом это скажется на перспективах продления этого процесса, вам никто не скажет», — заключил Песков.

Самолет Ил-76 разбился накануне утром, 24 января. Борт следовал в Белгород и перевозил украинских военных для обмена. На нем находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. 

Тема: Военная операция на Украине
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