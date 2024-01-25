Пользователи «Авито» смогут покупать в кредит

Пользователи сервиса частных объявлений «Авито» теперь могут покупать товары в кредит. Займ оформляется на покупки стоимостью от 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей.

Новая возможность работает с 25 января, при этом предложение распространяется только на товары, которые приобретаются у частных лиц, пишут РИА Новости. Партнером торговой площадки выступает «Хоум Банк».

Функция доступна всем пользователям платформы старше 21 года с российским гражданством. С помощью заемных средств можно приобрети товары из разделов: электроника, личные вещи, товары для дома и дачи, запчасти, хобби и отдых.

Первый платеж покупатель должен произвести через месяц после получения товара. На выплату кредита за каждую покупку дается четыре месяца. При таком варианте оплаты покупка обойдется на 10% дороже.

Чтобы оформить товар в кредит, необходимо выбрать пункт выдачи и оплатить доставку. Кредит начинает действовать, когда покупатель получит товар в пункте выдачи и решит его забрать. После этого в личном кабинете появится график платежей по кредиту.