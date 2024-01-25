Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в Умскул без стресса за 4,5 месяца

Онлайн-школа Умскул открыла набор на Основной курс 3.0 — программу, которая позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ меньше чем за полгода.

«Подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ за короткий срок — более чем реально. Вот только никакой “волшебной таблетки” для успеха не существует. Мы разработали программу, по которой выпускники смогут быстро и качественно подготовиться к экзаменам. Цель команды Умскул — сделать обучение интересным и помочь ребятам забыть о тревоге и стрессе. Но результат по-прежнему зависит лишь от того, готов ли сам школьник приложить усилия», — рассказала директор по продукту в Умскул Виктория Зарубежнова.

Основная цель курса — быстрая и эффективная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Всего за 4,5 месяца школьники проходят весь материал, необходимый для сдачи экзамена, и отрабатывают типы заданий, которые могут встретиться в КИМе.

На занятиях выпускники проходят темы из кодификатора, а в домашних заданиях проверяют полученные знания. Тестовые вопросы оцениваются автоматически, а по заданиям с развернутым ответом школьники получают обратную связь от куратора.

Обучение проходит на интерактивной платформе Умскул. В одном месте у ученика есть доступ ко всему необходимому: от самих занятий до пробных вариантов со встроенным таймером.

Участники курса знакомятся, обсуждают задания и делятся опытом подготовки к экзаменам в специальных беседах Вконтакте. Более того, у каждого ученика есть связь с куратором, к которому можно обратиться с вопросом или получить поддержку в сложный период.

«Основной курс 3.0 — лучшее, что может случиться с выпускником, готовым учиться. В программе курса есть все для успешной подготовки: готовые материалы и конспекты занятий, онлайн-вебинары и записи уроков, домашние задания и пробные варианты, поддержка личного куратора и советы по подготовке. Все, что остается сделать выпускнику, — это смотреть уроки и выполнять задания. И будет вам счастье, как говорится! А точнее, будет вам 80+ на экзаменах», — преподаватель ЕГЭ по обществознанию Анастасия Малова.

Запись на Основной курс в Умскул открыта до 5 февраля 2024 года.

Умскул — одна из крупнейших в России онлайн-школ подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. С 2021 входит в VK и с 2020 — резидент Skolkovo. За семь лет своей деятельности онлайн-школа выпустила более 200 тысяч учеников: более 3,2 тысячи сдали ЕГЭ на 100 баллов, более 34 тысяч — экзамены на 90+ баллов, более 29 тысяч сдали ОГЭ на «5», а 49 ребят стали призерами различных олимпиад в 2023 году.