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Новосибирцы нарисовали портрет идеального мэра

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский горсовет подвел итоги опроса «Идеальный мэр Новосибирска. Какой он?» Новосибирцы нарисовали портрет градоначальника, который должен сменить досрочно ушедшего в отставку Анатолия Локтя.

Главными качествами идеального мэра большинство опрошенных назвали честность, неподкупность, ответственность, хозяйственность, патриотизм и лидерские качества. Большинство горожан считают, что управлять городом должен коренной новосибирец или, как минимум, человек, проживший в нем продолжительное время. Только 30% опрошенных готовы принять «варяга».

«Основная масса новосибирцев хотели бы, чтобы наш город стал комфортным для проживания», — прокомментировал итоги опроса. 89% респондентов отметили, что городу прежде всего не хватает чистоты, 57% назвали приоритетной задачей мэра строительство транспортных развязок.

Критерием успешности нового градоначальника подавляющее большинство опрешенных новосибирцев (71%) считает рост экономики. Всего в опросе приняли участие 7,6 тысячи человек.

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