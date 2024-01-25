Новосибирцы нарисовали портрет идеального мэра

Новосибирский горсовет подвел итоги опроса «Идеальный мэр Новосибирска. Какой он?» Новосибирцы нарисовали портрет градоначальника, который должен сменить досрочно ушедшего в отставку Анатолия Локтя.

Главными качествами идеального мэра большинство опрошенных назвали честность, неподкупность, ответственность, хозяйственность, патриотизм и лидерские качества. Большинство горожан считают, что управлять городом должен коренной новосибирец или, как минимум, человек, проживший в нем продолжительное время. Только 30% опрошенных готовы принять «варяга».

«Основная масса новосибирцев хотели бы, чтобы наш город стал комфортным для проживания», — прокомментировал итоги опроса. 89% респондентов отметили, что городу прежде всего не хватает чистоты, 57% назвали приоритетной задачей мэра строительство транспортных развязок.

Критерием успешности нового градоначальника подавляющее большинство опрешенных новосибирцев (71%) считает рост экономики. Всего в опросе приняли участие 7,6 тысячи человек.