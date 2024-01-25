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Сериал «Иные» про сверхспособности людей стартовал на «Кинопоиске»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Иные»

Сериал «Иные» рассказывает про людей, обладающих сверхчеловеческими способностями, которые могут служить во благо и зло миру.

По сюжету, молодой следователь Лихолетов берется за расследование необычного происшествия в центре города, причиной которого, судя по всему стала хрупкая девушка Аня. Неведомая сила остановила столкновение трамвая и автомобиля, но от нее пострадали десятки людей.

Лихолетов уверен, что девушка причастна к произошедшему и наделена особыми способностями. Одновременно об Анне узнает могущественный и загадочный иностранец Нойманн, который уже давно ищет подобных себе одаренных уникумов по всей Европе. Их роковая встреча может привести к мировой катастрофе или стать началом великой истории любви.

Главные роли в сериале сыграли Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни. Режиссер сериала — Владимир Ракша, который еще не отметился в мире кино своими работами.

Премьера сериала «Иные» состоялась на «Кинопоиске» 25 января. Зрители уже могут посмотреть первые две серии. Новые эпизоды будут выходить по четвергам, всего в сериале шесть эпизодов.

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