Новое скетч-шоу «Это мы» выйдет на ТНТ

Скетч-шоу «Это мы» с Максимом Лагашкиным, Анной Хилькевич и Владимиром Селивановым выйдет на ТНТ 7 февраля, сообщила пресс-служба канала.

Скетч-шоу — юмористический проект о ситуациях, в которых может оказаться любой человек. Героями скетчкома станут обычные люди, которые ходят на работу, делают покупки в магазине, водят детей в школу или детский сад, занимаются спортом, встречаются с друзьями и регулярно попадают в нелепые ситуации.

Проект будет снят в формате коротких роликов (в выпуске их будет более 20), снятых как настоящее большое кино.

Все скетчи будут разыграны постоянными актерами проекта. В кадре появятся немало любимцев публики: Максим Лагашкин, Анна Хилькевич, Владимир Селиванов, Екатерина Моргунова, Сергей Гореликов, Мария Кравченко, Антон Остериков, Ренат Мухамбаев, Светлана Листова, Иван Пышненко.

Скетч-шоу «Это мы» будут выходить по средам в 22.00 с 7 февраля на ТНТ.