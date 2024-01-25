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Новое скетч-шоу «Это мы» выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Скетч-шоу «Это мы» с Максимом Лагашкиным, Анной Хилькевич и Владимиром Селивановым выйдет на ТНТ 7 февраля, сообщила пресс-служба канала.

Скетч-шоу — юмористический проект о ситуациях, в которых может оказаться любой человек. Героями скетчкома станут обычные люди, которые ходят на работу, делают покупки в магазине, водят детей в школу или детский сад, занимаются спортом, встречаются с друзьями и регулярно попадают в нелепые ситуации.

Проект будет снят в формате коротких роликов (в выпуске их будет более 20), снятых как настоящее большое кино.

Все скетчи будут разыграны постоянными актерами проекта. В кадре появятся немало любимцев публики: Максим Лагашкин, Анна Хилькевич, Владимир Селиванов, Екатерина Моргунова, Сергей Гореликов, Мария Кравченко, Антон Остериков, Ренат Мухамбаев, Светлана Листова, Иван Пышненко.

Скетч-шоу «Это мы» будут выходить по средам в 22.00 с 7 февраля на ТНТ.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Хохлам видимо заходит. Те аж до поносу сказки из голливуда любят.

GammiPluh

Какая жалкая попытка оправдать его приходы на публике

alex.nska

а зачем он в бункере прятался?жил бы как все люди

Удавиков

кто-то же ещё верит в эти сказки