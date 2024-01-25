Глава российской разведки ответил на воинственные заявления Запада

Россия не откажется от целей специальной военной операции на Украине, несмотря на «воинственные» заявления Запада, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Заявления о том, что Россия планирует напасть на НАТО, являются частью информационной войны и делаются властями западных стран для того, чтобы оправдать «гибридную агрессию» против России и запугать ее перспективой открытого вооруженного конфликта с альянсом, сказал глава СВР в интервью РИА Новости.

«Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции», — сказал Нарышкин.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что власти стран — членов альянса и их гражданское население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией.

Президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, назвал ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».