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Глава российской разведки ответил на воинственные заявления Запада

Источник:
РИА Новости
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Россия не откажется от целей специальной военной операции на Украине, несмотря на «воинственные» заявления Запада, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Заявления о том, что Россия планирует напасть на НАТО, являются частью информационной войны и делаются властями западных стран для того, чтобы оправдать «гибридную агрессию» против России и запугать ее перспективой открытого вооруженного конфликта с альянсом, сказал глава СВР в интервью РИА Новости.

«Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции», — сказал Нарышкин.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что власти стран — членов альянса и их гражданское население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией.

Президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, назвал ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Хохлам видимо заходит. Те аж до поносу сказки из голливуда любят.

GammiPluh

Какая жалкая попытка оправдать его приходы на публике

alex.nska

а зачем он в бункере прятался?жил бы как все люди

Удавиков

кто-то же ещё верит в эти сказки