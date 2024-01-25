Суд продлил арест на имущество Блиновской и ее родственников

Срок наложения ареста на имущество и деньги на счетах компаний, принадлежащих блогеру Елене Блиновской и ее родственникам, продлен до 26 апреля, сообщается Замоскворецкий районный суд.

Арестованным имуществом, счетами компаний и деньгами не могут распоряжаться сама Блиновская, ее мать, отец и брат, супруг и родственники супруга, говорится в телеграм-канале Суды общей юрисдикции города Москвы.

22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил Блиновскую в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста. Под следствие блоге находится с апреля 2023 года.

Она обвиняется в неуплате налогов, отмывании денег в особо крупных размерах, неправомерном обороте средств платежей по предварительному сговору. Максимальный срок по данным статьям — 16 лет лишения свободы.