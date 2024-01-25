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Россия заняла первое место в мире по добыче лосося

Источник:
РИА Новости
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Красная рыба на прилавке
Фото: © Sibnet.ru

Россия по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося, выловив превысил 600 тысяч тонн, следует из материалов Минсельхоза и Рыбного союза.

«Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 миллиона тонн. В частности, Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тысяч тонн», — приводит РИА Новости материала Минсельхоза.

По этому показателю Россия в 2023 году обогнала США, пояснили в Рыбном союзе. Тихоокеанских лососей добывают в основном Россия, США (на Аляске), Япония, Канада, Южная Корея.

Россия последние годы наращивает объемы добычи тихоокеанских лососей, подчеркнули в Рыбном союзе, но в связи с особенностями цикла нереста лососей, «чередуются урожайные и неурожайные годы».

«В наиболее урожайные год мировой объем добычи превышает 1 миллион тонн, в один из неурожайных последних годов падал до 600 тысяч тонн», — сказали в Рыбном союзе.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Хохлам видимо заходит. Те аж до поносу сказки из голливуда любят.

GammiPluh

Какая жалкая попытка оправдать его приходы на публике

alex.nska

а зачем он в бункере прятался?жил бы как все люди

Удавиков

кто-то же ещё верит в эти сказки