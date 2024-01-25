Россия заняла первое место в мире по добыче лосося

Россия по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче
лосося, выловив превысил 600 тысяч тонн, следует из материалов Минсельхоза и
Рыбного союза.
«Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов
водных биоресурсов — 5,3 миллиона тонн. В частности, Россия стала первой в мире
по добыче лосося: объем превысил 600 тысяч тонн», — приводит РИА Новости материала
Минсельхоза.
По этому показателю Россия в 2023 году обогнала США, пояснили
в Рыбном союзе. Тихоокеанских лососей добывают в основном Россия, США (на
Аляске), Япония, Канада, Южная Корея.
Россия последние годы наращивает объемы добычи тихоокеанских
лососей, подчеркнули в Рыбном союзе, но в связи с особенностями цикла нереста
лососей, «чередуются урожайные и неурожайные годы».
«В наиболее урожайные год мировой объем добычи превышает 1
миллион тонн, в один из неурожайных последних годов падал до 600 тысяч тонн», —
сказали в Рыбном союзе.