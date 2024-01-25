Турецкие и корейские сериалы не оправдали себя

Турецкие и корейские сериалы должны были заменить ушедшие голливудские проекты, но российский зритель их так и не полюбил.

По данным «Индекса Кинопоиск Pro», который измеряет популярность сериалов, выходящих в телевизионном эфире и на онлайн-платформах, в 2023 году доля интереса к турецкому контенту от общего проявленного интереса аудитории ко всем сериалам составляла около 8%, корейского — 3,2%: по сравнению с 2022 годом эти показатели не изменились, сообщает РБК.

Массовая закупка турецких и корейских сериалов онлайн-кинотеатрами произошла в 2022 году. Из-за высоко спроса страны увеличили стоимость на контент. Но проекты себя не оправдали.

«Мы считаем, что у турецкого контента все же есть потенциал, и он, несомненно, пользуется популярностью у отдельной категории зрителей, однако, кроме «Постучись в мою дверь», пока ни одному турецкому проекту на Premier не удалось стать массовым»,— цитирует РБК замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макара Кожухова.