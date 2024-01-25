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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боррель призвал Запад передать Украине дальнобойные ракеты

Источник:
ТАСС
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Украине нужно поставлять дальнобойные ракеты и другие современные вооружения для «победы над Россией».

«Мы должны изменить парадигму и перейти от поддержки Украины по принципу "столько, сколько необходимо" к выполнению задачи наращивания усилий для того, чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, Запада действует «слишком медленно, обеспечивая Украину основными боеприпасами». «Мы должны снабдить Украину инструментами, включая ракетные установки дальнего действия и другие современные вооружения, которые позволят освободить ее территории», — считает Боррель.

Это должно сопровождаться «возрождением европейской оборонной индустрии», отметил он. Оборонные расходы сообщества увеличились на 40% по сравнению с минимумом 2014 года, но этого, по его мнению, недостаточно.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

Хохлам видимо заходит. Те аж до поносу сказки из голливуда любят.

GammiPluh

Какая жалкая попытка оправдать его приходы на публике

alex.nska

а зачем он в бункере прятался?жил бы как все люди

Удавиков

кто-то же ещё верит в эти сказки