Боррель призвал Запад передать Украине дальнобойные ракеты

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Украине нужно поставлять дальнобойные ракеты и другие современные вооружения для «победы над Россией».

«Мы должны изменить парадигму и перейти от поддержки Украины по принципу "столько, сколько необходимо" к выполнению задачи наращивания усилий для того, чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, Запада действует «слишком медленно, обеспечивая Украину основными боеприпасами». «Мы должны снабдить Украину инструментами, включая ракетные установки дальнего действия и другие современные вооружения, которые позволят освободить ее территории», — считает Боррель.

Это должно сопровождаться «возрождением европейской оборонной индустрии», отметил он. Оборонные расходы сообщества увеличились на 40% по сравнению с минимумом 2014 года, но этого, по его мнению, недостаточно.