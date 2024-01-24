Создан пластырь для безболезненного вакцинирования

Российские ученые из Института тонких химических технологий РТУ МИРЭА создали пластырь для безболезненного введения вакцин.

Пластыри содержат массивы из микроигл высотой не более 0,6 миллиметра, которые проходят сквозь наружный слой кожи и не затрагивают нервные окончания. Такой способ доставки вещества вакцины является совершенно безболезненным, пишут «Известия».

При проникновении микроиглы растворяются в зависимости от состава за несколько минут или часов. Они подходят для введения широкого спектра вакцин, а в некоторых случаях позволяют использовать меньшую дозировку антигенов, чем при традиционной инъекции.

Авторы разработки отмечают, что в будущем пластыри с микроиглами заменят шприцы и могут использоваться для вакцинирования детей, для которых процедура обычно связана с сильным стрессом.