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Названо самое простое упражнение для снижения давления

Источник:
Sibnet.ru
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Самое простое упражнение, которое эффективно помогает снизить давление — объятия с близкими, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

«Ежедневные объятия могут снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Однако не забывайте вовремя обращаться к врачу и принимать назначенные препараты!», — отметила Дроздова в интервью «Аргументам и фактам».

Медик уточнила, что объятия также уменьшают физическую боль, улучшают сон и укрепляют иммунную систему. Например, люди, которые обнимались чаще, с меньшей вероятностью болели ОРВИ, а если и заболевали — имели менее выраженные симптомы.

По ее словам, эксперименты показали, что для положительного эффекта одно объятие должно длиться не меньше 5-10 секунд, а лучше около минуты. Сразу после этого у людей регистрировалось снижение сердечных сокращений.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

mosquito__2010

Хохлам видимо заходит. Те аж до поносу сказки из голливуда любят.

GammiPluh

Какая жалкая попытка оправдать его приходы на публике

Nik3316

как печеньки Нулад подвезли и кокса... сразу повеселел

volmen

Что Савик что Саймон оба шустрые, родились в России (СССР) иуды.