Хороший холестерин оказался опасным

Австралийские ученые выяснили, что большое количество так называемого «хорошего» холестерина повышает риск деменции у пожилых людей.

Холестерин содержится в каждой клетке тела. При этом в организме есть разные разновидности холестерина — тот, который переносится липопротеинами низкой плотности считается «плохим», потому что закупоривает кровеносные сосуды.

Липопротеины высокой плотности считаются «хорошим» холестерином, так как они не засоряют сосуды, а наоборот, захватывают и удаляют отложения холестерина, скапливающиеся на стенках сосудов.

Очень высоким уровнем «хорошего» холестерина считается 80 миллиграммов на децилитр или выше, а оптимальный обычно составляет от 40 до 60 миллиграммов на децилитр для мужчин и от 50 до 60 — для женщин.

Исследователи в течение шести лет наблюдали за группой в 20 тысяч человек. Выяснилось, что у изначально здоровых людей старше 75 лет с высоким уровнем «хорошего» холестерина риск деменции повышался на 27%.

Авторы открытия намерены провести дополнительные исследования, однако уже сейчас очевидно, что «хороший» холестерин также обладает негативным воздействием на здоровье человека.