Сбербанк выпустил платежные стикеры для детей

Детский платежный стикер теперь можно заказать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

С помощью стикера клиенты банка в возрасте от 6 до 13 лет смогут оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой и снимать наличные в банкоматах, отмечается в сообщении банка.

Поскольку стикер клеится на смартфон, он не потеряется, будет под рукой у ребенка, ведь многие дети не носят кошелек и им некуда положить карту. Персонажем новой линейки стикеров стал «СберКот».

Стикер обладает всеми особенностями детской «СберКарты» — его обслуживание бесплатное, уведомления о тратах и зачислениях также приходит бесплатно. Кроме этого, за покупки начисляется кешбэк бонусами «Спасибо».

Контролировать свои расходы ребенок может в специальном детском приложении «СберKids», а родители в своем мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» видят баланс, историю операций, могут настраивать лимиты по расходам и пополнять счет.