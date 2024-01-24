НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сбербанк выпустил платежные стикеры для детей

Источник:
Sibnet.ru
120 0

Детский платежный стикер теперь можно заказать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

С помощью стикера клиенты банка в возрасте от 6 до 13 лет смогут оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой и снимать наличные в банкоматах, отмечается в сообщении банка.

Поскольку стикер клеится на смартфон, он не потеряется, будет под рукой у ребенка, ведь многие дети не носят кошелек и им некуда положить карту. Персонажем новой линейки стикеров стал «СберКот».

Стикер обладает всеми особенностями детской «СберКарты» — его обслуживание бесплатное, уведомления о тратах и зачислениях также приходит бесплатно. Кроме этого, за покупки начисляется кешбэк бонусами «Спасибо».

Контролировать свои расходы ребенок может в специальном детском приложении «СберKids», а родители в своем мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» видят баланс, историю операций, могут настраивать лимиты по расходам и пополнять счет.

Еще по теме
РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов Альфа‑банка
Льготников освободят от оплаты ОСАГО
Сбербанк начал по-новому блокировать подозрительные операции
Эксперт назвал самый безопасный способ сберечь деньги от инфляции
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поручил внести новую отметку в паспорт россиян
Российский морпех победил в схватке трех бойцов ВСУ
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине
Названо условие масштабного прорыва российской армии
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Украина начала строить собственную «линию Суровикина»
38
Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе
34
НАТО отработает начало войны с Россией
32
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине
28
Украина стала сдавать территории из‑за нехватки солдат