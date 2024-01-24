Волчья луна взойдет над Россией

Россияне 25 января увидят Волчью Луну — первое полнолуние в наступившем году. В этот момент Луна достигнет максимальной яркости, а ее звездная величина составит -12,4.

Точное время наступления красивого астрономического события — 20.54 по московскому времени, однако лунный диск в ночном небе будет казаться полным на протяжении еще нескольких ночей.

В момент полнолуния земной спутник будет находиться в созвездии Рака, рядом со скоплением Улей. 26 января, около 19.00 по московскому времени, Луна пересечет границу между созвездиями Рака и Льва.

Свое необычное название Волчья луна получила из-за наблюдений наших предков — в холодные январские ночи жители деревень часто слышали вой волков, рыскающих в поисках еды.