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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые обнаружили в образцах астероида Рюгу «зерна жизни»

Источник:
Phys.org
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Исследователи изучили образцы с поверхности астероида Рюгу, доставленные на Землю японской миссией Hayabusa 2. Оказалось, что они содержат так называемые «зерна жизни», которые подтверждают возможность транспортировки органических веществ на планеты из космоса.

Углеродистый материал, обнаруженный в брызгах расплава, имеет губчатую текстуру и содержит мелкие включения сульфида железа. Этот состав похож на примитивные органические вещества, обнаруженные в кометной пыли.

Объекты размером от 5 до 20 микрометров образовались в результате бомбардировки астероида микрометеоритами кометной пыли. В основном они состоят из силикатных стекол с полостями и небольшими вкраплениями соединений железа и серы.

Также в образцах присутствуют углеродные материалы — по мнению ученых, они образовались из кометной органической материи в результате ударного испарения летучих веществ, таких как азот и кислород.

Такая органическая материя могла быть крошечными «зернами жизни», в свое время доставленными из космоса на Землю. По одной из распространенных версий, бомбардировка планеты подобными «зернами» привела к появлению земной жизни.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Хохлам видимо заходит. Те аж до поносу сказки из голливуда любят.

GammiPluh

Какая жалкая попытка оправдать его приходы на публике

volmen

Что Савик что Саймон оба шустрые, родились в России (СССР) иуды.

Удавиков

кто-то же ещё верит в эти сказки