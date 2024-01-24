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Российских космонавтов доставят на орбиту космопланом

Источник:
Sibnet.ru
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала проект многоразового космоплана, который будет использоваться для полетов на Российскую орбитальную станцию. Проект представил генеральный конструктор корпорации Владимир Соловьев

Корабль представляет собой летательный аппарат с композитным планером типа «несущий корпус» с отклоняемым стреловидным V-образным крылом. Космоплан предназначен для многоразового использования, пишет «Интерфакс».

Экипаж космоплана будет составлять четыре человека, а его вывод на орбиту будет осуществляться ракетой-носителем среднего класса «Ангара». Среди преимуществ космоплана — снижение производственных расходов.

Кроме этого, использование космоплана расширит выбор допустимых районов посадки, упростит проведение поисково-спасательных операций, снизит требования к состоянию здоровья космонавтов, что поспособствует развитию космического туризма.

Планируется создание Российской орбитальной станции завершится к 2032 году. Первый модуль отправится на орбиту в 2027 году, при этом первый пилотируемый полет на станцию намечен на 2028 год.

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