Google внедрила нейросеть в браузер Chrome

Компания Google внедрила в браузер Chrome ряд функций на основе искусственного интеллекта. Одним из ключевых нововведений стала Tab Organizer.

Функция позволяет автоматически группировать вкладки по схожим темам, значительно упрощая управление множеством открытых страниц. Она активируется простым кликом правой кнопки мыши и предлагает пользователю организовать дополнительные вкладки.

Такая автоматизация на основе искусственного интеллекта в значительной степени облегчает навигацию и позволяет сосредоточиться на содержании, а не на управлении вкладками, пишет The Verge.

Другой инновацией является обновление Chrome Theme Store с использованием ИИ. Теперь пользователи могут выбрать изображение, стиль и цветовую гамму, на основе которых нейросеть создаст уникальную тему для браузера Chrome.

Еще одной новинкой станет функция Help Me Write, которую добавят в браузер в следующем месяце. Она предложит пользователям помощь ИИ в составлении текстов в любых текстовых полях веб-сайтов — например, электронных писем и отзывов о покупках.