Фильм «Мастер и Маргарита» стартует в прокате

Новая одноименная экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вышла в российский прокат в четверг, 25 января.

Действие в фильме развернется, как и в романе, в Москве в 1930-е годы. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя.

Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец.

Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Главные роли в «Мастере и Маргарите» сыграли Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снегирь (Маргарита), Аугуст Диль (Воланд), Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло).

Среди других новинок, которые стартуют 25 января в прокате, — американский боевик «Апокалипсис», итальянская биографическая драма «Присцилла: Элвис и я», британский триллер «Иллюзия превосходства».