НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Мастер и Маргарита» стартует в прокате

Источник:
Sibnet.ru
214 1
Фото: © кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Новая одноименная экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вышла в российский прокат в четверг, 25 января.

Действие в фильме развернется, как и в романе, в Москве в 1930-е годы. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя.

Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец.

Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Главные роли в «Мастере и Маргарите» сыграли Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снегирь (Маргарита), Аугуст Диль (Воланд), Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло).

Среди других новинок, которые стартуют 25 января в прокате, — американский боевик «Апокалипсис», итальянская биографическая драма «Присцилла: Элвис и я», британский триллер «Иллюзия превосходства».

Еще по теме
Объявлены номинанты на «Оскар»
Фильм «Неудержимые 4» стал лидером «Золотой малины»
Штрафы за кино и сериалы с ЛГБТ превысили 50 млн
Исторический детектив «Большой дом» стартует на Первом канале
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поручил внести новую отметку в паспорт россиян
Российский морпех победил в схватке трех бойцов ВСУ
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине
Названо условие масштабного прорыва российской армии
Обсуждение (1)
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Самое обсуждаемое
46
Украина начала строить собственную «линию Суровикина»
38
Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе
33
Картаполов раскрыл подробности гибели Ил‑76 под Белгородом
32
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине
28
Украина стала сдавать территории из‑за нехватки солдат