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Зомби-вирус заподозрили у загрызшего россиянку волка

Источник:
«Известия»
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Волк, напавший на четырех человек в Курганской области и загрызший женщину, мог быть заражен зомби-вирусом, считают очевидцы.

Во вторник, 23 января волк зашел в поселок Курорт «озеро Медвежье» и напал на людей. Позднее охотники обнаружили и застрелили хищника.

Очевидцы трагедии утверждают волк мог заразиться «зомби-вирусом», поскольку у нападавшего животного заметили стеклянные глаза и невменяемое поведение, приводят их слова «Известия».

Некоторые местные жители связывают это с тем, что через Курганскую область сейчас проходит миграция диких косуль, мясом которых и мог питаться нападавший волк. Предполагается, что среди них могли быть особи, зараженные «зомби-вирусом».

Зомби-вирус впервые был обнаружен в американском штате Колорадо, инфекция получила свое название из-за потери ориентации у заболевших оленей. Этот вирус запускает разрушительные процессы в мозге, что приводит к летальному исходу.

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GammiPluh

Какая жалкая попытка оправдать его приходы на публике

mosquito__2010

Хохлам видимо заходит. Те аж до поносу сказки из голливуда любят.

alex.nska

а зачем он в бункере прятался?жил бы как все люди

Nik3316

как печеньки Нулад подвезли и кокса... сразу повеселел