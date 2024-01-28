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Открытие сверхструктуры в  дальнем космосе поставило ученых в тупик

Источник:
Financial Times
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Вселенная
Фото: NASA

Обнаружение колоссальной космической мегаструктуры, напоминающую кольцо протяженностью в 1,3 миллиарда световых лет, может опровергнуть современные научные представления о Вселенной.

Размер мегаструктуры в 1,3 миллиарда световых лет превышает так называемую шкалу однородности – минимальное расстояние, внутри которого Вселенная должна выглядеть более или менее одинаково, рассказала Financial Times астрофизик Алексия Лопес из Университета центрального Ланкашира, сделавшая это открытие.

Колоссальный размер мегаструктуры — не единственное отклонение от научных представлений. Другая аномалия — удивительное непостоянство постоянной Хаббла – числа, связанного со скоростью расширения Вселенной, отметила Лопес.

По мнению ученых, эти аномалии может объяснить гипотеза космических струн, считающихся дефектами в ткани пространства и времени. Их можно рассматривать как «трещины», появившимся при формировании Вселенной, – подобно трещинам, которые появляются при замерзании воды.

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ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

Alhazred

А ты еще и провокатор? Смотри, кончишь как поп Гапон))) То есть статья в фоксньюс вызывает у тебя недоверие?...