НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Зорро» покажут на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
179 0

Новый вариант сериала «Зорро», снятый в Испании, будут показывать на телеканале ТВ-3 по пятницам.

В сериале «Зорро» действие развернется в Калифорнии 1834 года, где представителям коррумпированных властей противостоят местные жители.

Сюда, в Лос-Анджелес, в спешке приезжает юный Диего де ла Вега, вынужденный оставить учебу в Испании, чтобы найти убийц отца и отомстить им. Он надевает маску Зорро и бросает вызов всесильному мексиканскому губернатору, который мечтает избавиться от народного мстителя.

Среди особенно принципиальных врагов Диего де ла Вега вскоре оказывается и юная индианка На-Лин, в совершенстве овладевшая боевыми навыками своего народа.

В новой версии роль главного героя досталась 27-летнему испанскому актеру Мигелю Бернардо («Элита»). Также в актерском составе Луис Тосар, Родольфо Санчо, Рената Нотни, Эмильяно Зурита, Франциско Рейс, Феле Мартинес, Пако Тоус, Андрес Альмейда, Элиа Галера, Питер Вайвз Ньюи, Чача Хуан.

Премьера «Зорро» состоится 26 января в 19.30 на ТВ-3, свежие серии будут выходить каждую пятницу.

Еще по теме
Павел Деревянко стал котом
Определился первый выбывший в шоу «Выжить в Самарканде»
Определился новый финалист шоу «Экстрасенсы. Реванш»
Исторический детектив «Большой дом» стартует на Первом канале
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поручил внести новую отметку в паспорт россиян
Российский морпех победил в схватке трех бойцов ВСУ
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине
Названо условие масштабного прорыва российской армии
Обсуждение (0)
Картина дня
Биограф описал атмосферу в бункере Зеленского
Трамп выиграл предварительные выборы в Нью‑Гэмпшире
Генсек ООН заявил о приближении большой войны на Ближнем Востоке
Названа приоритетная версия катастрофы Falcon 10 в Афганистане
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Топ комментариев

Max_tf700 Home

Сначала загнали народ в нищету, а теперь удивляются почему у народа денег нет.А почему зарплаты в России...

GammiPluh

У хуситов разбомбили стратегический запас листьев коки, беда конечно но, нарвут новых, а вот пусковые...

corrector

при случайном везении, могут и пустить на дно какое н-ть амерское корыто, думаю..

rumatam

во как .. огромный класс «нищих". Может все таки правы были и ВИЛенин и большевики ?