Сериал «Зорро» покажут на ТВ-3

Новый вариант сериала «Зорро», снятый в Испании, будут показывать на телеканале ТВ-3 по пятницам.

В сериале «Зорро» действие развернется в Калифорнии 1834 года, где представителям коррумпированных властей противостоят местные жители.

Сюда, в Лос-Анджелес, в спешке приезжает юный Диего де ла Вега, вынужденный оставить учебу в Испании, чтобы найти убийц отца и отомстить им. Он надевает маску Зорро и бросает вызов всесильному мексиканскому губернатору, который мечтает избавиться от народного мстителя.

Среди особенно принципиальных врагов Диего де ла Вега вскоре оказывается и юная индианка На-Лин, в совершенстве овладевшая боевыми навыками своего народа.

В новой версии роль главного героя досталась 27-летнему испанскому актеру Мигелю Бернардо («Элита»). Также в актерском составе Луис Тосар, Родольфо Санчо, Рената Нотни, Эмильяно Зурита, Франциско Рейс, Феле Мартинес, Пако Тоус, Андрес Альмейда, Элиа Галера, Питер Вайвз Ньюи, Чача Хуан.

Премьера «Зорро» состоится 26 января в 19.30 на ТВ-3, свежие серии будут выходить каждую пятницу.