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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Биограф описал атмосферу в бункере Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленские в первые месяцы жизни в бункере после начала военных действий в стране практически не спал, а есть в укрытии было «особого нечего», написал журналист Time Саймон Шустер в книге The Showman. Отрывки из нее приводят The Telegraph и Blooomberg.

Бункер, построенный в советское время, находится под резиденцией украинского президента в Киеве. Зеленский тяжело переживал спартанские условия подземелья, «пустынные и немного жуткие», пишет Шустер.

Один из помощников Зеленского описывал его как «ходячий труп» из-за недостатка солнца и сна. Кровать президента была едва достаточно широкой, чтобы поворачиваться. Жужжание телефона редко прекращалось

Есть в укрытии было «особо нечего». На собраниях раздавали сладости, а на общей кухне стояли «мясные консервы с черствым хлебом». Один министр рассказывал, что «несколько дней жил на шоколаде».

Со временем еда наладилась: в меню появились хот-доги, картофель, гуляш. Зеленский завтракал «неизменной яичницей». Также жители бункера сохранили запас алкоголя, и глава государства «время от времени наливал вино помощникам».

Позже Зеленский и его кабинет адаптировались к стрессу. В убежище были гантели и жим лежа, поставили стол для пинг-понга.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Max_tf700 Home

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GammiPluh

У хуситов разбомбили стратегический запас листьев коки, беда конечно но, нарвут новых, а вот пусковые...

corrector

при случайном везении, могут и пустить на дно какое н-ть амерское корыто, думаю..

rumatam

во как .. огромный класс «нищих". Может все таки правы были и ВИЛенин и большевики ?