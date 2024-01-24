Биограф описал атмосферу в бункере Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленские в первые месяцы жизни в бункере после начала военных действий в стране практически не спал, а есть в укрытии было «особого нечего», написал журналист Time Саймон Шустер в книге The Showman. Отрывки из нее приводят The Telegraph и Blooomberg.

Бункер, построенный в советское время, находится под резиденцией украинского президента в Киеве. Зеленский тяжело переживал спартанские условия подземелья, «пустынные и немного жуткие», пишет Шустер.

Один из помощников Зеленского описывал его как «ходячий труп» из-за недостатка солнца и сна. Кровать президента была едва достаточно широкой, чтобы поворачиваться. Жужжание телефона редко прекращалось

Есть в укрытии было «особо нечего». На собраниях раздавали сладости, а на общей кухне стояли «мясные консервы с черствым хлебом». Один министр рассказывал, что «несколько дней жил на шоколаде».

Со временем еда наладилась: в меню появились хот-доги, картофель, гуляш. Зеленский завтракал «неизменной яичницей». Также жители бункера сохранили запас алкоголя, и глава государства «время от времени наливал вино помощникам».

Позже Зеленский и его кабинет адаптировались к стрессу. В убежище были гантели и жим лежа, поставили стол для пинг-понга.