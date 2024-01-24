Трамп выиграл предварительные выборы в Нью‑Гэмпшире

Дональд Трамп набрал большинство голосов на первичных президентских выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гемпшир, сообщают американские СМИ.

По предварительным данным CNN, Трампа поддержало 55,4%, Хейли — 42,9%. «Я очень горжусь результатом», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Его конкурент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли поздравила господина Трампа с победой. Но «гонка далека от завершения», приводит «Коммерсантъ» слова Хейли.

На кокусах — первом этапе внутрипартийных выборов — Трамп получил 20 голосов, Хейли — семь. Праймериз — следующий этап, который организуется правительством штатов. По их итогам будет официально объявлен кандидат от республиканцев на выборах президента США

Нью-Гэмпшир, по оценке экспертов, был самым сложным для Трампа штатом из тех, где проходят праймериз. Там сильны позиции Хейли.

Следующие праймериз республиканцев пройдут в Неваде. «Я с радостью объявляю, что мы победим в Неваде. 100%», — сказал Трамп в Нью-Гэмпшире.