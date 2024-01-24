Цыплаков установил рекорд в КХЛ и досрочно вывел «Спартак» в плей-офф

Нападающий «Спартака» Максим Цыблаков оформил покер на матче с московским «Динамо» и досрочно вывел команду в плей-офф.

На матче «Спартак» — «Диномо М» решалась судьба «красно-белых»: победа обеспечивала досрочный выход в плей-офф, куда уже гарантированно получили путевки «Локомотив», «Динамо» и СКА.

Игра завершилась со счетом 3:6 в пользу «Спартака», при этом четыре шайбы в ворота «Динамо» забросил Максим Цыплаков, побив рекорд КХЛ.

«Максим Цыплаков оформил самый быстрый покер в истории КХЛ со старта матча (26:58)», — говорится в телеграм-канале лиги.

Автором первого покера в истории КХЛ стал также нападающий московского «Спартака», словак Штефан Ружичка. 14 ноября 2008 года он забил четыре шайбы новокузнецкому «Металлургу», который тогда еще выступал в КХЛ.