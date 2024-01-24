Объявлены номинанты на «Оскар»

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар», картина в том числе претендует на звание лучшего фильма.

В номинации «Лучший фильм» поборются девять картин: «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Барби», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Оппенгеймер», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные» и «Зона интересов».

На «Лучшую мужскую роль» номинированы Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Пол Джаматти («Оставленные») и Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).

В номинацию «Лучшая женская роль»» попали Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

Окончательное голосование по выбору победителей пройдет с 22 по 27 февраля. 96-я церемония награждения «Оскар» состоится 10 марта в лос-анджелесском театре «Долби».