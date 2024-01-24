Анти-премия «Золотая малина» объявила номинантов, фильм «Неудержимые 4» с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестром Сталлоне собрал больше всего номинаций.

«Неудержимые 4» представлены в семи номинациях, в том числе, как худший фильм. По пять номинаций собрали хорроры «Изгоняющий дьявола: Верующий» и «Винни-Пух: Кровь и мед». Кинокомиксы «Шазам! Ярость богов» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» попали в четыре номинации.

В номинации «Худший актер» попали Джон Войт («Неотложка»), Вин Дизель («Форсаж 10»), Рассел Кроу («Экзорцист Ватикана»), Джейсон Стэйтем («Мег 2: Впадина») и Крис Эванс («Без ответа»).

На звание худшей актрисы претендуют Ана де Армас («Без ответа»), Дженнифер Лопес («Мать»), Хелен Миррен («Шазам!: Ярость богов»), Меган Фокс («Джонни и Клайд»), Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец»).

44-я церемония объявления лауреатов премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 2023 год состоится 9 марта 2024 года.