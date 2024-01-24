НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Раскрыты условия в СИЗО для Елены Блиновской

Источник:
Sibnet.ru
666 1
Фото: © телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогер Елена Блиновская во время следствия будет находиться в московском СИЗО-6 «Печатники», у нее будут такие же условия, как у других заключенных, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

В СИЗО-6 нормальные условия, есть парикмахер и спортзал, но туда редко выводят. Также в изоляторе имеются «чемоданчики красоты с феном и другими вещами, необходимыми, чтобы привести себя в порядок.

«Их могут принести женщине для того, чтобы она, например, все это использовала перед выездом на суд и нормально выглядела», — сказала Меркачева изданию Инфо24.

Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере на 20 человек.

«При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть», — написал в телеграм-канале член СПЧ Алексей Мельников. Он добавил, что Блиновской, как и другим, «доступны ежедневные прогулки, библиотека».

За что Блиновская в СИЗО

Изначально Блиновскую обвиняли по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК (отмывание денег в особо крупном размере). Блогер задолжала налоговой более 918 млн рублей.

В январе Следственный комитет сообщил, что Блиновской предъявлены два новых эпизода обвинения по части 2 статьи 35 и части 1 статьи 187 УК (неправомерном обороте средств платежей по предварительному сговору). Подозреваемая вину не признала.

Блогер с момента решения суда с апреля 2023 года находилась под домашним арестом. 22 января суд отменил домашний арест Блиновской «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения» и отправил ее в СИЗО до 26 апреля.

Еще по теме
Комику Алексею Щербакову предложили искупить грехи за мат
Суд отправил Блиновскую в СИЗО
Самбурская похвасталась идеальной фигурой. ФОТО
Билан рассказал об адаптации кота Шахтера из Донбасса
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поручил внести новую отметку в паспорт россиян
Российский морпех победил в схватке трех бойцов ВСУ
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине
Названо условие масштабного прорыва российской армии
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
46
Украина начала строить собственную «линию Суровикина»
36
Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе
34
НАТО отработает начало войны с Россией
32
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине
28
Украина стала сдавать территории из‑за нехватки солдат