Раскрыты условия в СИЗО для Елены Блиновской

Блогер Елена Блиновская во время следствия будет находиться в московском СИЗО-6 «Печатники», у нее будут такие же условия, как у других заключенных, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

В СИЗО-6 нормальные условия, есть парикмахер и спортзал, но туда редко выводят. Также в изоляторе имеются «чемоданчики красоты с феном и другими вещами, необходимыми, чтобы привести себя в порядок.

«Их могут принести женщине для того, чтобы она, например, все это использовала перед выездом на суд и нормально выглядела», — сказала Меркачева изданию Инфо24.

Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере на 20 человек.

«При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть», — написал в телеграм-канале член СПЧ Алексей Мельников. Он добавил, что Блиновской, как и другим, «доступны ежедневные прогулки, библиотека».

За что Блиновская в СИЗО

Изначально Блиновскую обвиняли по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК (отмывание денег в особо крупном размере). Блогер задолжала налоговой более 918 млн рублей.

В январе Следственный комитет сообщил, что Блиновской предъявлены два новых эпизода обвинения по части 2 статьи 35 и части 1 статьи 187 УК (неправомерном обороте средств платежей по предварительному сговору). Подозреваемая вину не признала.

Блогер с момента решения суда с апреля 2023 года находилась под домашним арестом. 22 января суд отменил домашний арест Блиновской «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения» и отправил ее в СИЗО до 26 апреля.