Генсек ООН заявил о приближении большой войны на Ближнем Востоке

Масштабная эскалация на Ближнем Востоке превратилась из угрозы в действительность, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.

Он указал на ежедневные перестрелки вдоль «голубой линии», — границы Израиля и Ливана. «Погибли уже 6 израильских и 25 ливанских мирных граждан, а десятки тысяч человек с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома», — отметил генсек и потребовал выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1701, установившей режим прекращения огня.

По его словам, серьезное беспокойство вызывает ситуация в Красном море. «Атаки хуситов нарушают мировую торговлю. За этими атаками последовали удары, которые наносят Соединенные Штаты и Великобритания по позициям хуситов в Йемене. Кроме того, почти на ежедневной основе наносятся удары по базам США и сил международной коалиции в Ираке и Сирии. США в ответ нанесли воздушные удары», — отметил Гутерриш.

Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах риск просчета «крайне высок». «Я призываю все стороны воздержаться от агрессивной риторики и немедленно положить конец действиям, которые могут усугубить напряжение», — заключил генеральный секретарь.