Названа приоритетная версия катастрофы Falcon 10 в Афганистане

Отказ обоих двигателей рассматривается в качестве приоритетной версии крушения в Афганистане самолета Falcon 10, выполнявшего частный рейс с российскими гражданами на борту, говорится в сообщении Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

«Следствием во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получена информация о состоянии российских граждан, принимаются все необходимые меры для транспортировки их в Москву, рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей», — сказано в сообщении.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь в субботу, 20 января. Затем стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В Афганистане заявили, что самолет не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. Отмечается, что борт использовался для перевозки тяжелобольной россиянки. По данным Ассоциации туроператоров России, пациентка была на аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца.

В Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили — два пилота и медики. Пассажиры погибли.