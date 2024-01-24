Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО

В голосовании приняли участие 346 депутатов, 287 из которых проголосовали за законопроект, 55 высказались против, еще четверо воздержались, приводит ТАСС сообщение парламента.

Таким образом, Венгрия остается единственной страной Североатлантического альянса, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока.

Турция долгое время препятствовала вступлению Швеции. Анкара увязывала ратификацию запроса с выполнением Стокгольмом обещаний по борьбе с терроризмом (курдскими повстанцами).