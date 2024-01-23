Часам Судного дня оставили 90 секунд до конца света

Часы Судного дня в 2024 году находятся на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи», которая символизирует гибель человечества, говорится в сообщении организации Bulletin of Atomic Scientists.

Отмечается, что боевые действия на Украине по-прежнему создают риск ядерной эскалации, а конфликт, который начался 7 октября между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, «отражает ужасы современной войны, даже без ядерной эскалации».

Символические стрелки Doomsday Clock впервые появились в 1947 году на обложке журнала Чикагского университета. С тех пор ученые ежегодно в январе выставляют время на часах Судного дня, учитывая риски, связанные с политической напряженностью, оружием, технологиями, изменением климата и эпидемиями.

Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23.43. Текущие 90 секунд до глобальной катастрофы — самое близкое в истории значение.