Путин гарантировал продление льготной семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки во время встречи с участниками всероссийских семейных конкурсов.

«Важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», — заверил российский лидер. Программа действует до 1 июля 2024 года.

Путин при этом подчеркнул, что возможности злоупотребления льготной ипотекой нужно пресекать. Говоря о возможности расширения льготной ипотеки на вторичное жилье глава государства отметил, что «вопрос не в деньгах», а в прозрачности операции.

Программу семейной ипотеки по ставке 6% запустили в 2018 году. Согласно ее условиям, можно взять кредит на постройку частного дома, квартиру в новостройке, покупку участка или на рефинансирование уже имеющейся ипотеки на первичном рынке.