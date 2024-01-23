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Путин гарантировал продление льготной семейной ипотеки

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки во время встречи с участниками всероссийских семейных конкурсов.

«Важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», — заверил российский лидер. Программа действует до 1 июля 2024 года.

Путин при этом подчеркнул, что возможности злоупотребления льготной ипотекой нужно пресекать. Говоря о возможности расширения льготной ипотеки на вторичное жилье глава государства отметил, что «вопрос не в деньгах», а в прозрачности операции.

Программу семейной ипотеки по ставке 6% запустили в 2018 году. Согласно ее условиям, можно взять кредит на постройку частного дома, квартиру в новостройке, покупку участка или на рефинансирование уже имеющейся ипотеки на первичном рынке.

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