Одиноких родителей защитят от увольнения

Увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет, запретят. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

В третьем чтении документ планируют рассмотреть 25 января. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет, этот порог увеличат на два года. Законопроект получил положительный отзыв правительства.

Авторы инициативы отмечали, что дети в основном получают основное общее образования к возрасту 16 лет, поэтому граждане, которые воспитывают их до этого возраста в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства.

Указывается, что запрет на увольнение одиноких родителей позволяет улучшить их финансовое положение, обеспечить стабильность в жизни и уверенность в том, что они будут обеспечены заработком.