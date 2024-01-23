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Одиноких родителей защитят от увольнения

Источник:
«Российская газета»
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Увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет, запретят. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

В третьем чтении документ планируют рассмотреть 25 января. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет, этот порог увеличат на два года. Законопроект получил положительный отзыв правительства.

Авторы инициативы отмечали, что дети в основном получают основное общее образования к возрасту 16 лет, поэтому граждане, которые воспитывают их до этого возраста в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства.

Указывается, что запрет на увольнение одиноких родителей позволяет улучшить их финансовое положение, обеспечить стабильность в жизни и уверенность в том, что они будут обеспечены заработком.

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DADMAL

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GammiPluh

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