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США впервые проведут казнь азотом

Источник:
Sibnet.ru
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Американский штат Алабама проведет первую в США казнь с помощью азотной гипоксии. Экспериментальный метод испытают на Кеннете Смите, признанном виновным в исполнении заказного убийства женщины в 1988 году.

Смиту в ноябре 2022 года удалось пережить попытку казнить его через введение смертельной инъекции. Тогда процедура не привела к летальному исходу из-за трудностей с обнаружением подходящего места для укола, пишет The New York Times

Казнь азотом запланирована на 25 января. При этом активисты оказывают серьезное давление на тюремную администрацию — они считают, что новый способ лишения жизни заключенных является «жутким экспериментом» с неочевидными последствиями.

В свою очередь, власти уверены, что новый способ казни абсолютно безболезнен — человек быстро теряет сознание от азотной гипоксии. Сама процедура длится 15-20 минут.

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GammiPluh

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