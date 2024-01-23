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Многодетные семьи получат новые удостоверения

Источник:
Sibnet.ru
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Российские многодетные семьи получат удостоверения федерального образца в подтверждение своего статуса, сообщает пресс-служба Минтруда.

Единый образец удостоверения установит правительство. Выдача документа будет обеспечиваться на уровне регионов, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«Получить такое удостоверение можно будет в органах соцзащиты или в других организациях, которые будут уполномочены регионами на выдачу таких удостоверений», — уточнил министр

Будет создан банк многодетных семей, что позволит не предоставлять документы, подтверждающие статус многодетной семьи при назначении мер поддержки, а также проактивно информировать о доступных мерах поддержки.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Многодетной будет считаться семья, в которой есть трое или больше детей. Статус будет иметь бессрочный характер.

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