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Основатель украинской группы «Грибы» получил российский паспорт

Источник:
Sibnet.ru
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Юрий Бардаш
Юрий Бардаш
Фото: © t.me/yourabardash

Украинский музыкальный продюсер, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш получил российский паспорт. Он опубликовал фото с документом в руке в своем телеграм-канале.

Бардаш сфотографировался на фоне портрета президента Владимира Путина и флага России. В описании к снимку он процитировал строки из «Стихов о советском паспорте» Владимира Маяковского: «Я достаю из широких штанин…»

Юрий Бардаш основал в Киеве танцевальный коллектив Quest, который затем стал музыкальной группой Quest Pistols. Бардаш также продюсировал группу «Любовь и музыка» и певицу Луну, а также основал группу «Грибы».

В 2022 году он поддержал начало российской военной операции на Украине. После этого Бардаш переехал в Грузию, а затем в Россию. В сентябре 2022 года он сообщил о намерении получить российское гражданство.

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