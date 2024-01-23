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Регистрацию в отелях разрешат через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне смогут регистрироваться в отелях с помощью мобильного приложения «Госуслуг», правительство РФ планирует принять соответствующий документ в апреле 2024 года.

«На апрель 2024 года запланировано принятие акта правительства, который позволит упростить регистрацию граждан по месту временного пребывания в гостиницах», — сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идет о предоставлении соответствующих документов в электронном виде с помощью мобильного приложения «Госуслуги». Также россиянам планируют предоставить возможность регистрации в отелях по заграничному паспорту без учета постоянного места проживания.

Кроме этого, рассматривается возможность удаленной регистрации гостей в российских отелях и использования биометрических данных при заселении. В этом случае предъявление паспорта сотруднику гостиницы не потребуется.

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